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        Sinop'ta elektrikli motosikletiyle denize düşen kişi kurtarıldı

        Sinop'ta elektrikli motosikletiyle denize düşen kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:38
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        Sinop'ta elektrikli motosikletiyle denize düşen kişi kurtarıldı
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        Sinop'ta elektrikli motosikletiyle denize düşen kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Elektrikli motosikletiyle balık tutmak için kentin Yeni Mahalle sahiline giden Ergün T. (46) kontrolü kaybedince aracıyla birlikte denize düştü.

        İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Ergün T'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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