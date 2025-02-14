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        Sinop Belediyesine ait kamyonet seyir halindeyken çıkan yangın sonucu zarar gördü

        Sinop'ta belediyeye ait kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:20
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        Sinop Belediyesine ait kamyonet seyir halindeyken çıkan yangın sonucu zarar gördü
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        Sinop'ta belediyeye ait kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Sinop Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 57 KH 645 plakalı kamyonetin motor bölümünde Gelincik Mahallesi'nde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

        Sürücü, yangının büyümesi üzerine aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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