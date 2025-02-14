Sinop Belediyesine ait kamyonet seyir halindeyken çıkan yangın sonucu zarar gördü
Sinop'ta belediyeye ait kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Sinop'ta belediyeye ait kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Sinop Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 57 KH 645 plakalı kamyonetin motor bölümünde Gelincik Mahallesi'nde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Sürücü, yangının büyümesi üzerine aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu.
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