Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sinop'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu. 2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sinop'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu:
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu. 2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama oldu." dedi.

        Bakan Yerlikaya, Sinop'ta Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na başkanlık etti.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yerlikaya, Bakanlık olarak Türkiye'nin her noktasında suç ve suçlularla kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

        Sinop'un, ülkenin en huzurlu şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan operasyonlara ilişkin rakamlar paylaştı.

        Özellikle uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sinop'ta yapılan operasyon ve tutuklanan şahıs sayısında son üç yılda artış yaşandığını dile getiren Yerlikaya, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nden (NARVAS) bahsetti.

        Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu. 2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama oldu. Basit ortalamayı söylüyorum. Ama bu demek değildir ki mücadelede gevşeme var. Zinhar böyle bir şey mümkün değil. Biz her gün vites artırıyoruz. Ama burada en büyük gücü de vatandaşlarımızdan alıyoruz. NARVAS’tan gelen ihbarları değerlendirdiğimiz yapay zeka esaslı bu yazılım sistemiyle çok daha proaktif hale getiriyoruz çalışmalarımızı." diye konuştu.

        Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek isteyen Yerlikaya, "O yüzden Sinoplu hemşehrilerimize diyoruz ki gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz, doğru olup olmadığına bakmayın lütfen, ama lütfen bu uyuşturucuyla ilgili bir şeyi hissettiğiniz zaman 122'yi arayın, biz gereğini yapalım. Hızımıza hız katarsanız hep birlikte şehrimizin huzurunu özellikle uyuşturucuyla mücadelede daha güçlendirmiş olursunuz." ifadesini kullandı.

        Terörün tüm türleriyle canla başla mücadelelerinin devam ettiğini de aktaran Yerlikaya, bu alanda neler yapıldığını her fırsatta kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

        Yerlikaya, Türkiye'de hırsızlık olaylarının bir önceki yıla göre 2024 yılında 71 bin düştüğünü anlatarak, aranan şahıslarla ilgili de şehirlerin kendi içlerinde birbiriyle yarıştıklarını, hem emniyetin hem jandarmanın gece gündüz çalıştığını kaydetti.

        Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahla ilgili cezayı artırdıklarını da anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Bunun kapasitesini ve çemberini genişlettik. Cezalarını da artırdık. 2 ila 4 yıl yaptık. Arkadaşlarımız bununla ilgili Sinop'ta 386 kişi hakkında işlem yapıldığını, 328 silahın yakalandığını ifade ettiler. Her yerde olduğu gibi hem ekranlarda hem sosyal medyalarda şunu söylüyoruz; Şehir eşkıyaları, yani suç işlemekte kibirlenenlere karşı biz çok kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bunların tamamını bitirip, adalete teslim etme kararlılığımız hep rakamlara da yansıyor. Türkiye genelinde 2024 yılında biz göreve başladığımız günden bu yana 870'i aştık. Aynı şekilde 2024 yılında Sinop'ta 4 organize suç örgütü olduğunu ifade etmek istiyoruz. 8 tutuklu, 14 adli kontrol olduğunu ifade etmek gerekir. Kaçakçılıkla ilgili 3 tutuklu, 64 operasyon, 3 adli kontrol. Toplam 2 milyon 186 bin lira vergi kaybını önlediğimizi söylememiz gerekiyor."

        Trafik kazalarında ölüm ve yaralanma olmaması için büyük bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Önümüzdeki haftaların başından itibaren geriye dönük 10 yıl boyunca tüm trafik suçlarıyla ilgili yapılan denetim sayılarına, işlem sayılarına, bunlara uygulanan cezai işlemlerle ilgili performans kriterlerinin hepsini ortaya çıkardık. Biz istiyoruz ki bir can, trafik kazası nedeniyle vefat etmesin. Yaralanma olmasın. 2023'te kaza yeri ölüm sayıları maalesef günlük 8,2 iken, 2024'te bu şimdilik 7,4'e düştü. Yeterli mi? Biz 1 olmasını bile kabul etmiyoruz. Her yıl bir önceki yıldan devriye sayılarımızı artırıyoruz ve teknolojiyi de o kadar yoğun kullanmaya başladık ki bunlara da büyük yatırımlar yapıyoruz. Polis ve jandarmalarımızın da yaka kamerasıyla ilgili bir eksiği kalmayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Yaşadıklarını ve çevresindeki olayları 42 yıldır günlüğüne not ediyor
        Yaşadıklarını ve çevresindeki olayları 42 yıldır günlüğüne not ediyor
        Sinop'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Sinop'ta hava muhalefeti balık avcılığını ve fiyatları olumsuz etkiliyor
        Sinop'ta hava muhalefeti balık avcılığını ve fiyatları olumsuz etkiliyor
        Denizlerin üretkenliğinin devamı için müsilaja karşı ortak bilinçle hareket...
        Denizlerin üretkenliğinin devamı için müsilaja karşı ortak bilinçle hareket...
        Sinop Belediyesine ait kamyonet seyir halindeyken çıkan yangın sonucu zarar...
        Sinop Belediyesine ait kamyonet seyir halindeyken çıkan yangın sonucu zarar...