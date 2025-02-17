İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sinop'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu. 2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama oldu." dedi.

Bakan Yerlikaya, Sinop'ta Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yerlikaya, Bakanlık olarak Türkiye'nin her noktasında suç ve suçlularla kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Sinop'un, ülkenin en huzurlu şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan operasyonlara ilişkin rakamlar paylaştı.

Özellikle uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sinop'ta yapılan operasyon ve tutuklanan şahıs sayısında son üç yılda artış yaşandığını dile getiren Yerlikaya, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nden (NARVAS) bahsetti.

Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu. 2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama oldu. Basit ortalamayı söylüyorum. Ama bu demek değildir ki mücadelede gevşeme var. Zinhar böyle bir şey mümkün değil. Biz her gün vites artırıyoruz. Ama burada en büyük gücü de vatandaşlarımızdan alıyoruz. NARVAS’tan gelen ihbarları değerlendirdiğimiz yapay zeka esaslı bu yazılım sistemiyle çok daha proaktif hale getiriyoruz çalışmalarımızı." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek isteyen Yerlikaya, "O yüzden Sinoplu hemşehrilerimize diyoruz ki gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz, doğru olup olmadığına bakmayın lütfen, ama lütfen bu uyuşturucuyla ilgili bir şeyi hissettiğiniz zaman 122'yi arayın, biz gereğini yapalım. Hızımıza hız katarsanız hep birlikte şehrimizin huzurunu özellikle uyuşturucuyla mücadelede daha güçlendirmiş olursunuz." ifadesini kullandı.

Terörün tüm türleriyle canla başla mücadelelerinin devam ettiğini de aktaran Yerlikaya, bu alanda neler yapıldığını her fırsatta kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.