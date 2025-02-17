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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sinop Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:23
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sinop Valiliğini ziyaret etti
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

        Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Yerlikaya, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantının ardından Valilik ziyaretinde bulundu.

        Burada Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Yerlikaya'ya AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti.

        Bir süre Vali Özarslan ile görüşerek kent hakkında bilgi alan Yerlikaya, daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Yerlikaya, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette bazı belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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