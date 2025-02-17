İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sinop Valiliğini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop Valiliğini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop Valiliğini ziyaret etti.
Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Yerlikaya, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantının ardından Valilik ziyaretinde bulundu.
Burada Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Yerlikaya'ya AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti.
Bir süre Vali Özarslan ile görüşerek kent hakkında bilgi alan Yerlikaya, daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti.
Yerlikaya, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette bazı belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.
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