Boyabat'ta köylülere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Ekipler, ayrıca vatandaşların sorularını da yanıtlayarak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Ziyaret edilen köylerde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi aktardı.

Kaymakamlık öncülüğünde yapılan çalışma kapsamında Jandarma, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ekiplerince köy ziyaretlerinde bulunuldu.

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