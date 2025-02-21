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        Boyabat'ta köylülere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında köylülere yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:10
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        Boyabat'ta köylülere bağımlılıkla mücadele anlatıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında köylülere yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaymakamlık öncülüğünde yapılan çalışma kapsamında Jandarma, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ekiplerince köy ziyaretlerinde bulunuldu.

        Ziyaret edilen köylerde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi aktardı.

        Ekipler, ayrıca vatandaşların sorularını da yanıtlayarak, bilgilendirici broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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