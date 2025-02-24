Sinop'ta iki sporcu kar yağarken denizde yüzerek antrenman yaptı

Sinop'ta, iki sporcu, kar yağışında denizde yüzerek antrenman gerçekleştirdi.

Kentte faaliyet gösteren Sinop Yüzme ve Cimnastik Spor Kulübü üyesi Dr. Anıl Emir ve mimar Berkan Çelik, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen denizdeki antrenmanlarına devam ediyor.

İki sporcu, hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyrettiği kentteki iç liman mevkisinde yüzerek, yaz aylarında yapılacak yarışmalara hazırlanıyor.

Kulüp üyesi doktor Anıl Emir, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Yüzmenin kendisi için artık bir yaşam biçimi haline geldiğini vurgulayan Emir, şöyle konuştu:

"Yüzme sporu pek ara vermeye gelmiyor. O nedenle hava şartları ne olursa olsun antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hava ve su çok soğuk ancak yüzmeyi çok sevdiğimiz için bizi çok etkilemiyor. Berkan'la aynı takımda çeşitli yarışlara katılıyoruz. Bu antrenmanların faydasını o yarışlarda göreceğimizi umut ediyorum."

Mimar Berkan Çelik ise ekstrem hava koşullarında yüzmenin kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu ifade ederek, "Deniz sıcaklığı oldukça düşük ama biz buna alışkınız. Antrenmanlarımızı aksatmıyoruz." diye konuştu.