Saraydüzü'nde zabıtadan market ve fırın denetimi
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde market ve fırınlara yönelik denetim yapıldı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde market ve fırınlara yönelik denetim yapıldı.
Saraydüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, marketlerde raf ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığı incelendi.
Hijyen şartları açısından da denetimler yapan ekipler, market yetkililerine bilgilendirmede bulundu.
Ekipler fırınlarda da denetim yaparak hijyen kontrolü gerçekleştirdi.
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