Boyabat'lı muhtarlardan Vali Özarslan'a ziyaret

Boyabat Merkez ve Köy Muhtarları Derneği başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Özarslan’nı ziyaret etti.

Muhtarları makamında kabul eden Özarslan, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Boyabat Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Halil Doğramacı Vali Özarslan’ın her zaman muhatların yanında olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinde Özarslan’a köy ve mahalleleriyle ilgili sorunlarını ilettiklerini vurgulayan Doğramacı, şöyle konuştu:

“Sayın valimize Türkeli ilçesindeki heyelan dolayısıyla, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Boyabat ilçemize yapacağımız hizmetlerimiz için kendilerini bilgilendirip, destek olmalarını arz ettik. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir adet proje dosyasını da kendilerine sunduk. Sayın valimize nezaketi ve destekleri için teşekkür ediyoruz.”