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        Yeşilay Sinop Şubesinden Rektör Taşdemir'e ziyaret

        Yeşilay Derneği Sinop Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:48
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        Yeşilay Sinop Şubesinden Rektör Taşdemir'e ziyaret
        ABONE OL

        Yeşilay Derneği Sinop Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'i ziyaret etti.

        Rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette, Şube Başkanı Erdem, derneğin çalışmaları ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Rektör Taşdemir'e bilgi verdi.

        Karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulan ziyarette, dernek ile üniversite arasında ortak projeler yürütülmesine karar verildi.

        Galeri
        Galeri

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