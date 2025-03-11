Yeşilay Sinop Şubesinden Rektör Taşdemir'e ziyaret

Karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulan ziyarette, dernek ile üniversite arasında ortak projeler yürütülmesine karar verildi.

Yeşilay Derneği Sinop Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'i ziyaret etti.

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