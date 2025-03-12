Sinop'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı düzenlendi

Okullar arası en iyi İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan Amine Berre İnce tarafından İstiklal Marşı okundu.

Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.