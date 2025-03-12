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        Sinop'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı düzenlendi

        Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:28
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        Sinop'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı düzenlendi
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        Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda, “İstiklal Ateşi” karma sanat gösterisi sahne aldı.

        Okullar arası en iyi İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan Amine Berre İnce tarafından İstiklal Marşı okundu.

        Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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