Sinop'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı düzenlendi
Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda, “İstiklal Ateşi” karma sanat gösterisi sahne aldı.
Okullar arası en iyi İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan Amine Berre İnce tarafından İstiklal Marşı okundu.
Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.
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