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        Sinop'ta ağlara takılan yunuslar balıkçılar tarafından kurtarıldı

        Sinop'ta ağlara takılan yunuslar balıkçılar tarafından kurtarılarak denize salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:16
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        Sinop'ta ağlara takılan yunuslar balıkçılar tarafından kurtarıldı
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        Sinop'ta ağlara takılan yunuslar balıkçılar tarafından kurtarılarak denize salındı.

        Kentin İnceburun açıklarından avcılık yapan bir balıkçı teknesi tarafından denize ağ bırakıldı.

        Bir süre sonra denizden çekilen ağda 5 yunus balığı olduğunu gören balıkçılar, yunusları kurtarmak için çalışma başlattı.

        Yarım saatlik çalışmanın ardından ağdan kurtartılan yunuslar tekrar denize salındı.

        Tekne sahibi Salih Üçüncüoğlu, yunusların zaman zaman ağlarına takılabildiğini söyledi.

        Balıkçılar olarak doğal yaşamı korumak için ellerinden gelen özeni gösterdiklerini vurgulayan Üçüncüoğlu, yunusları yaşam alanlarına yeniden kavuşturdukları için mutlu olduklarını kaydetti.

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