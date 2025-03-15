Boyabat'ta çocuklara özel Ramazan eğlenceleri

Boyabat Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan eğlenceleri programında çocuklar geleneksel oyunlar oynayıp, dijital ortamda Türk tiyatrosu kahramanlarının oyunlarını izliyor.

Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda düzenlenen çocuklara özel ekinliklerde geleneksel çocuk oyunları oynanıp, yarışmalar düzenlenirken dijital ortamda Hacivat Karagöz, Kavuklu ile Pişekar, İbiş ile Efendi, Kavuklu ile Pişekar oyunları izletiliyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, çocuklara özel Ramazan eğlenceleri programının her akşam iftar yemeği sonrasında başlayıp Ramazanın son gününe kadar devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımız hem eğlenecek, hem geçmişten bize miras kalan milli kültürümüzü yaşayacak. Sosyal medyadaki yabancı kültürlerin etkisinden uzak kalmaları sağlanacak." dedi.

Başkan Kara ve Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, bir süre çocukların oyunlarını izleyerek çocuklara hediyeler dağıttılar.