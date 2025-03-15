Sinop'ta otomobil ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobil ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobil ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı.
A.Ü. (70) idaresindeki 34 DT 3542 plakalı panelvan ile V.K. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Ü, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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