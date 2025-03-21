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        Sinop'ta kar nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:14
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        Sinop'ta kar nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 4, Ayancık'ta 11, Gerze'de 10, Boyabat'ta 6, Durağan'da 8 ve Erfelek'te 5 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yol güzergahlarında kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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