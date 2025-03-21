Sinop'ta kar nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 4, Ayancık'ta 11, Gerze'de 10, Boyabat'ta 6, Durağan'da 8 ve Erfelek'te 5 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yol güzergahlarında kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
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