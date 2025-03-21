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        Sinop'ta "Su ve İnsan" konulu konferans düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde "Su ve İnsan" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:04
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        Sinop'ta "Su ve İnsan" konulu konferans düzenlendi
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        Sinop’un Gerze ilçesinde “Su ve İnsan” konulu konferans düzenlendi.

        Gerze Kent Konseyi tarafından Sedat Işıdı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir katıldı.

        Demir, burada yaptığı konuşmada, su tasarrufunun gelecek nesiller için hayati önem taşıdığını söyledi.

        Vücutta yaşanan su kaybının dikkat dağınıklığına, halsizliğe ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden olduğunu anlatan Demir, “Vücudunuzdaki suyun sadece yüzde 5’ini kaybettiğinizde konsantrasyon problemleri yaşamaya başlarsınız. Bu oran yüzde 10’u bulduğunda bayılma ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar.” dedi.

        Demir, özellikle ramazan ayında su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

        “İftar ve sahurda yeterli miktarda su içilmediğinde halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlarla karşılaşmak kaçınılmaz olur. Su, vücudumuzun en temel ihtiyacıdır ve bu alışkanlığı çocuklarımıza da kazandırmalıyız. Dünyada her gün binlerce çocuk, temiz suya erişemediği için hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise yanlış sulama yöntemleri nedeniyle milyonlarca metreküp su boşa harcanıyor.”

        Su tasarrufunun basit yöntemlerle sağlanabilmesinin mümkün olabildiğini de aktaran Demir, “Diş fırçalarken musluğu kapatmak, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasiteyle çalıştırmak gibi küçük önlemler bile büyük fark yaratır. Ayrıca, yağmur suyu toplama sistemleriyle bahçe sulama gibi alanlarda tasarruf sağlanabilir.” diye konuştu.

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