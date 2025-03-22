Sinop'ta LÖSEV adına para toplayanlara karşı uyarı

Sinop'ta Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) görevlileri, LÖSEV adına para toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.

LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi Halkla İlişkiler personeli İmren Keskin ve LÖSEV Sosyal Hizmetler görevlisi Selin Yasemin Yılmaz, Sinop'taki vakıf komite üyeleriyle vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Keskin, burada yaptığı açıklamada, LÖSEV adının kullanılarak para toplandığını belirterek, "Bu tür olumsuz davranışların önüne geçmek için vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca burada bulunan hastalarımıza ayni ve nakdi yardımlarımızı iletiyoruz." dedi.

Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında kamuoyunu bilinçlendirme çalışması yaptıklarını dile getiren Keskin, "Bizim ismimizi kullanarak elden para topluyorlar. Şu an elimizde bulunan bültenleri para karşılığında satıyorlar. Biz de bunun önüne geçmek için gönüllülerimiz, hastalarımız, üniversite öğrencilerimizle zaman zaman bir araya gelerek vatandaşlarımıza, esnafımıza bültenlerimizi dağıtıyoruz." dedi.

Selin Yasemin Yılmaz da farkındalığın önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın iyileşmesi için görünür olmak önemli. Ramazan için ayrıca bültenlerimiz var. Esnafımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bülten ve broşürlerimizi dağıtıyoruz. Bu konuda herkesin desteklerini bekliyoruz. Bu kapsamda Sinop'taki komite üyelerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.