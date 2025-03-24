Ayancık'ta köy okullarında deney etkinliği düzenlendi
Sinop'un Ayancık ilçesinde köy okullarında deney etkinliği düzenlendi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde köy okullarında deney etkinliği düzenlendi.
Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi tarafından farklı okullarda gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Seher Eyüboğlu gözetiminde öğrencilerin katımıyla deneyler yapıldı.
Öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca öğrencilere merkez görevlilerince hediyeler dağıtıldı.
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