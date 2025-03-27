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        Sinop'ta kaçak avlanan 200 kalkan balığı vatandaşlara dağıtıldı

        Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 200 kalkan balığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:46
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        Sinop'ta kaçak avlanan 200 kalkan balığı vatandaşlara dağıtıldı
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        Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 200 kalkan balığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

        Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.

        Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 200 kalkan balığına el konuldu.

        Balıklar, Erfelek ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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