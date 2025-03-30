Boyabat'ta Ramazan Bayramı kutlama programı düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programa, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Maviş burada yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramlarını tebrik etti.

Boyabat için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

“Biz şuna inanıyoruz ki hep beraber, birlikte kamu görevi yapan herkes yaptığı görevin ve aldığı emanetin sorumluluğunun bir parçası olarak millete hizmeti temel görev kabul etmesi lazım. Ben kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve beraber çalıştıkları ekibine Boyabat'a verdikleri hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah hepimizi nice bayramlarda ağız tadıyla buluştursun.”