Sinopluların bu ramazan balık tercihi mezgit oldu

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta, ramazan ayı süresince en fazla tüketilen balık türleri arasında mezgit ilk sırada yer aldı.

Balıkçılık faaliyetlerinin ramazan ayında da yoğun olarak devam ettiği kentte, tezgahlar bol miktarda avlanan mezgit, istavrit ve kefalle süslendi.

Bolluk nedeniyle kilogram fiyatlarında yarı yarıya düşüş yaşanan kentte, balıklara vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Avlanan balık türleri arasında en fazla satışı gerçekleşen balık ise mezgit oldu.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, ramazanın balık avcılığı açısından bereketli geçtiğini söyledi.

Yaşanan bolluğa rağmen ramazan olması sebebiyle tüketimde biraz azalma olduğunu vurgulayan Tuncer, "Vatandaşlarımızın bu sene ramazan ayında en çok tercih ettiği balık mezgit oldu. Mezgit bu sürede bol oldu." dedi.

Ramazan sonrası da aynı bolluğun devam etmesini arzuladıklarını anlatan Tuncer, "Ramazanda bolluk ve düşük fiyatla birlikte vatandaşlarımız bol bol balık yediler. İnşallah ramazandan sonra da devam eder de bu bolluk yine vatandaşlarımız bol bol balık yemeye devam ederler. Mezgit tabi bu dönemde çok satıldı. Dolasıyla ilgi de fazla oldu." diye konuştu.