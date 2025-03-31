Sinop'ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Sinop'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sinop’ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bünyamin Açıkgöz idaresindeki 34 JJ 423 plakalı otomobil, Korucuk Mahallesi Babacan yolu üzerinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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