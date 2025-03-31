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        Sinop'ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:59
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        Sinop'ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Sinop’ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Bünyamin Açıkgöz idaresindeki 34 JJ 423 plakalı otomobil, Korucuk Mahallesi Babacan yolu üzerinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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