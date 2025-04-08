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        Ayancık'ta masa tenisi ve atletizm yarışmaları düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından masa tenisi ve atletizm yarışmaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:09
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        Ayancık'ta masa tenisi ve atletizm yarışmaları düzenlendi
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        Sinop’un Ayancık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından masa tenisi ve atletizm yarışmaları düzenlendi.

        Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen masa tenisi yarışmasına minik kızlar ve minik erkekler kategorisinden 44 öğrenci katıldı.

        Müsabakaların sonunda minik erkekler kategorisinde Çağın Kartal ve minik kızlar kategorisinde Miray Altunel birinci oldu.

        Dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi.

        Gazi Stadı’ndaki yapılan atletizm yarışmasına ise 95 öğrenci katıldı.

        60 metre kızlar ve 60 metre erkekler kategorisinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ahmed Çelik tarafından madalya takdim edilerek, çeşitli hediyeler verildi.

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