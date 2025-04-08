Sinop'ta "Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi" paneli düzenlendi

Sinop'ta 61. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında "Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Paneli" düzenlendi.

Sinop Üniversitesince Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Yazıcı ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cenk Demir konuşmacı olarak katıldı.

Yazıcı ve Demir, Dr. Rıza Nur'un hayatı ve İl Halk Kütüphanesinin tarihiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Arda Bozkurt, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Panelin ardından "Kitap ve Kütüphane" konulu resim sergisi açılarak, en çok kitap okuyan yetişkin ve çocuklara ödülleri takdim edildi.