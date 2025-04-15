Sinop fotoğrafları ve yöresel el sanatları sergisi açıldı

Sinop'ta, Turizm Haftası kapsamında yöresel el sanatları ve Sinop fotoğrafları sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kültür Merkezi'nde açılan sergide, yöresel el sanatları sergilenerek, Sinop konulu fotoğraflar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sergi açılışının ardından Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen Turizm Haftası programında konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm şehri olduğunu söyledi.

Yöneticiler olarak kendilerinin de bu alanda var olan altyapı eksikliklerinin giderilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Altyapı ve koordinasyon konusundaki standartlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bu yönde Turizm Haftası tüm paydaşların bir araya gelebilmesi için önemli. Faydalı etkinlikler ve toplantılar olacaktır. Aynı zamanda turizm konusunda farkındalık, bilinç yaratmak için de bu hafta önemli. Sonunda ortak bir düşüncede, ortak bir akılda buluşulacağına inanıyorum."