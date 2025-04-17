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        Sinoplu kardeşler ayakkabı tamirciliği serüvenlerini 45 yıldır aralıksız sürdürüyor

        RAMAZAN ÖZCAN - Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Selim ve 55 yaşındaki Nedim Özdemir kardeşler, 45 yıl önce başladıkları ayakkabı tamirciliği mesleğini ilk günkü heves ve heyecanla yapmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:43
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        Sinoplu kardeşler ayakkabı tamirciliği serüvenlerini 45 yıldır aralıksız sürdürüyor
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        RAMAZAN ÖZCAN - Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Selim ve 55 yaşındaki Nedim Özdemir kardeşler, 45 yıl önce başladıkları ayakkabı tamirciliği mesleğini ilk günkü heves ve heyecanla yapmaya devam ediyor.

        Özdemir kardeşler, mesleğe ilk adımlarını büyük ağabeyleri Hüseyin Özdemir’in işlettiği ayakkabı tamir atölyesinde çırak olarak attı.

        İlkokul eğitimlerinin ardından ağabeylerinin atölyesinde çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenen iki kardeş, ağabeylerinin vefatının ardından daha 20’li yaşlarda kendi atölyelerini açtı.

        45 yıldır ilçe merkezinde bulunan ayakkabı tamirhanesinde mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdüren Özdemir kardeşlerin tek üzüntüleri ise kendilerinden sonra mesleklerini devam ettirecek yeni çıraklar bulamamaları.

        Ağabey Selim Özdemir, AA muhabirine, ilçede bu mesleği yapan son kişiler olduklarını söyledi.

        Mesleklerini severek yaptıklarını ve bu nedenle hiçbir zaman gelir sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Özdemir, kardeşinin de bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

        Dünyaya bir kez daha gelse, yine bu mesleği yapmayı tercih edeceğini ifade eden Özdemir, "Çünkü işimi severek yapıyorum ve hiç bıkmadım. Çalışmaya devam etmekten büyük keyif alıyorum." dedi.

        Selim Özdemir, ayakkabı tamirciliğinin her zaman geçerli bir meslek olduğunu ancak gelecekle ilgili kaygılandığını belirterek, "Bu meslek her zaman geçerlidir. Çevre ilçelerden de müşterilerim geliyor. Zorlu zamanlarda bile ihtiyaç duyulan bir iş. İş yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Buna rağmen ayakkabı tamirciliği günümüzde kaybolmaya başlayan bir meslek. Çırak yetiştirmek çok zor. Zanaatkar sayısı her geçen gün azalıyor." diye konuştu.

        - "45 yıldır birlikte çalışıyoruz"

        Kardeş Nedim Özdemir de 45 yıldır abisiyle birlikte meslek hayatlarını sürdürdüklerini anlattı.

        İş yerlerinde hem ayakkabı tamiri hem de satışı yaptıklarını belirten Özdemir, "İlkokulu bitirdikten sonra abimle birlikte meslek hayatına atıldık. O günden bugüne 45 yıldır birlikte çalışıyoruz. Ayakkabı tamiri ve satışını birlikte yapıyoruz. Bizden sonra zaten maalesef çırak yetişmiyor. Kaybolan zanaatlardan biri de ayakkabı zanaatı. Birçok meslek olduğu gibi bu meslekte de çırak yok. Olmayacak gibi de. Bizden sonra bu meslek yok olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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