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        Türkeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:00
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        Türkeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Tümerkan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında Naciye Çelik'e ait dairede elektrikten kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.

        Galeri
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        Galeri
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