Türkeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Tümerkan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında Naciye Çelik'e ait dairede elektrikten kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

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