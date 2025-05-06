Dikmen'de Bahar Futbol Turnuvası düzenlendi

Sinop'un Dikmen ilçesinde Bahar Futbol Turnuvası düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesini sağlamak ve kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla gerçekleştirilen turnuva, oynanan ilk müsabakalar ile start aldı.

Vatandaşların da ilgili gösterdiği ve üç gün sürecek turnuva sonunda şampiyonluk ve derece elde edecek takımlara kupa ve madalya takdim edilecek.