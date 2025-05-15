Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.
M.Ö.Ç. (20) idaresindeki 37 ACR 117 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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