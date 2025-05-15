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        Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:58
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        Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        M.Ö.Ç. (20) idaresindeki 37 ACR 117 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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