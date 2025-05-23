Sinop'ta "Geçmişten günümüze "Sinop Kırmızısı" temalı defile düzenlendi

Sinop’ta, “Geçmişten günümüze “Sinop Kırmızısı” temasıyla yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Kaymakamlık ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen defilede, kırmızı renklerde hazırlanan 73 kıyafet lise öğrencilerince tanıtıldı.

Defilede sergilenen kırmızı tondaki kıyafetler izleyenlerin beğenisi kazandı.

Defileye katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Sinop kırmızısı olarak adlandırdıkları rengin binlerce yıl öncesine dayanan tarihi bir geçmişi olduğunu söyledi.

Sinop’un bereketli topraklarından elde edilen bu özel rengin Antik çağ dönemlerinden bu yana sanatın ve kültürün dili olduğunu anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

“Sinopya nedir? Sinopya kırmızı ve turuncunun sıcak tonlarının birleşiminden oluşan açık tonlu bir kırmızı renktir. Bu özelliği nedeniyle tarihi süreçte zamanla Sinop kırmızısı olarak anılmıştır. Bu kıymet, bu renk Sinop’tan çıkarılan doğal bir topraktan elde edilmektedir. Dayanıklılığı, parlaklığı ve doğal ışıltısı ile Antik dönem ressamlarının ve renk ustalarının hep gözdesi olmuştur. Bu özel renk o kadar etkili olmuştur ki bugün hala İtalya’daki Pisa kentindeki Museo Delle Sinopie Müzesi’nde sergilenerek yer almaktadır.”