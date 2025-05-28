Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sinop'ta nikah törenine katıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop'ta, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan genç çiftin nikah törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sinop'ta nikah törenine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop’ta, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan genç çiftin nikah törenine katıldı.

        Lamer Nikah Salonu’nda düzenlenen ve Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından kıyılan nikahta, İsmail ve Damla çiftinin nikah şahitliğini yapan Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, dünyaevine giren genç çifte mutluluklar diledi.

        "Aile Yılı"nda gençlerin evlilik yolundaki yolculuklarında yanlarında olmaya devam ettiklerini anlatan Göktaş, İsmail ve Damla’nın sağlanan bu kredi desteğiyle bazı eşyalarını indirimli alarak, çeyizlerini tamamladıklarını aktardı.

        Bakan Göktaş, tüm gençleri projeden faydalanmaya davet ederek, şöyle konuştu:

        "2025 Aile Yılı’nda dün olduğu gibi bugün de gençlerimizin evlilik yolundaki süreçlerinde yanlarında olmaktan mutluyuz. Aile Yılı kapsamında aile ve gençlik fonu tüm Türkiye genelinde uygulanıyor. Bu genç kardeşlerimiz de bu krediden faydalanan Sinoplu kardeşlerimiz. İnşallah onların yuvalarının her zaman mutlu, huzurlu ve bereketli olmasını diliyoruz. Bu güçlü birliktelik ömür boyu sürsün. Evlilik öncesi evlilik programı aldılar. Aynı zamanda oluşturduğumuz ekonomik desteklerden de faydalanarak bazı eşyaları indirimli alabildiler, çeyizlerini tamamladılar. Darısı bütün gençlerimizin başına."

        Bakan Göktaş, konuşmasının ardından genç çifte evlilik cüzdanlarını verdi, hediye takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi'nin me...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi'nin me...
        Gerze'de fabrika çalışanlarına yangına müdahale eğitimi verildi
        Gerze'de fabrika çalışanlarına yangına müdahale eğitimi verildi
        Sinop'ta doğada bitkin bulunan kaplumbağa tedavi edildi
        Sinop'ta doğada bitkin bulunan kaplumbağa tedavi edildi
        Sinop'ta "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi
        Boyabat'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Boyabat'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta 80 bin yabani zeytin ağacı aşılanarak ekonomiye kazandırılıyor
        Sinop'ta 80 bin yabani zeytin ağacı aşılanarak ekonomiye kazandırılıyor