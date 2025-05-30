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        Dikmen'de doğal gaz hat döşeme çalışmalarına başlandı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde doğal gaz hat döşeme çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:03
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        Dikmen'de doğal gaz hat döşeme çalışmalarına başlandı
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        Sinop’un Dikmen ilçesinde doğal gaz hat döşeme çalışmalarına başlandı.

        Çalışmalar kapsamında hat döşeme işleminin başladığı Sekeçek Mahallesi’nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Taner Bolat, Dikmen’i modern enerji altyapısıyla buluşturmak için önemli bir adım attıklarını söyledi.

        Projenin Dikmen halkı için hayırlı olması dileğinde bulunan Bolat, "Bizim mücadelemiz millete hizmet ve iyilikte yarışma mücadelesidir. Daha güzel bir Dikmen için el ele, gönül gönüle hizmete devam ediyoruz. Dikmen’imizi modern enerji altyapısıyla buluşturmak için önemli bir adım atıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak bu proje ilçemize hayırlı olsun." dedi.

        Belediye Başkanı Adnan Acar ise projenin ilçelerine sosyal ve ekonomik katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Dikmen’in güçlü enerji altyapısıyla ve diğer altyapı yatırımlarıyla birlikte daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlediğini aktaran Acar, "Doğal gazın ilçemize gelmesi sadece enerji değil, nüfus artışı, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim açısından da büyük katkılar sağlayacak. Dikmen, güçlü enerji altyapısıyla ve diğer altyapı yatırımlarıyla birlikte daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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