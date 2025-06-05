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        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:40
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        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

        Emre Akcan idaresindeki 05 ABC 215 plakalı otomobil, Bektaş köyünde karşı yönden gelen Rahmi Topal'ın kullandığı 57 DC 489 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rahmi Topal, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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