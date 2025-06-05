Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kazada yaralanan sürücülerden Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rahmi Topal, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

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