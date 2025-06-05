Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

        Hasan Baş (78) idaresindeki 57 DE 436 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karaçaygöleti köyünde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki eşi Zülviye Baş (70), Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralanan karı koca, sağlık ekiplerince Saraydüzü Entegre Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ziyaretçi kabulüne başladı
        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ziyaretçi kabulüne başladı
        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Boyabat'ta uzlaştırma dosyalarındaki başarı oranı artıyor
        Boyabat'ta uzlaştırma dosyalarındaki başarı oranı artıyor
        Boyabat'ta motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Boyabat'ta motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Sinop'ta bayram tatili öncesi ziyaretçilere rip akıntısı uyarısı
        Sinop'ta bayram tatili öncesi ziyaretçilere rip akıntısı uyarısı
        Gerze'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Gerze'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı