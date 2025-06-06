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        Sinop'ta leyleklerin güvenliği direklere yerleştirilen yapay platformlarla sağlanıyor

        Sinop'ta, "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında leyleklerin güvenliğinin sağlanması amacıyla elektrik direklerine 34 yapay platform yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:12
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        Sinop'ta leyleklerin güvenliği direklere yerleştirilen yapay platformlarla sağlanıyor
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        Sinop'ta, "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında leyleklerin güvenliğinin sağlanması amacıyla elektrik direklerine 34 yapay platform yerleştirildi.

        Sinop Üniversitesi ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde bölgede yaşayan leyleklerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda leyleklerin can güvenliğinin sağlanması ve enerji arzında sorun yaşanmaması için YEDAŞ tarafından bölgede bulunan 34 elektrik direğine yapay platform konuldu.

        YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, gazetecilere, kurum olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldıklarını söyledi.

        Bunlardan birinin de leylekler için hayata geçirilen "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" olduğunu vurgulayan Keseroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu projede yer alarak leyleklerin elektrik akımına kapılarak zarar görmelerinin önüne geçiyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamış oluyoruz. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Sinop Üniversitesi ile bu konuda iş birliği protokolümüz var. Proje ekibi belirledikleri noktalar için bizlerden yapay platformlar talep ediyor. Kurum olarak biz de gerekli desteği sağlıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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