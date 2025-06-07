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        Doğadaki plastik atıklar yavru leylekleri de tehdit ediyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Doğadaki plastik atıklar, yavru leyleklerin de hayatını tehdit ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:03
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        Doğadaki plastik atıklar yavru leylekleri de tehdit ediyor
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        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Doğadaki plastik atıklar, yavru leyleklerin de hayatını tehdit ediyor.

        Sinop Üniversitesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülen "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında bölgede yumurtadan çıkan yavru leyleklerin sağlıkları ve gelişimleri yakından takip ediliyor.

        Proje ekibince her yıl sayımları yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen yavru leylekler, yapılan bilgilendirme faaliyetlerine rağmen doğaya bırakılan plastik atıklar nedeniyle sağlıklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

        Yetişkin leyleklerce küçük parçacıklar halinde yuvalara taşınan plastik atıkları yem zannederek tüketen yavru leylekler, tükettikleri bu atıklar nedeniyle sağlıklarının yanı sıra zaman zaman yaşamlarını da kaybedebiliyor.

        - "Yuvalarında plastik birikiminin arttığını görüyoruz"

        Projede görev alan Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, AA muhabirine, insanların leylekleri çok sevmelerine ve sahip çıkmalarına rağmen bazen farkında olmadan zarar verebildiklerini söyledi.

        Leyleklerin tarih boyunca tüm Anadolu'da insanlarla iç içe yaşam süren çok kadim bir canlı olduğunu anlatan Sönmez, o nedenle bu canlıların özenle korunmaları gerektiğini vurguladı.

        Özellikle plastik atıkların yavru leyleklerin sağlıkları üzerinde çok olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

        "Çiftçimiz, köylümüz çok sahip çıkıyor leyleğe. Zaten leylek çok kadim bir canlı, tüm Anadolu'da. Ama biz farkında olmadan bazen zarar da verebiliyoruz. Özellikle farkında olmadan çevreye bıraktığımız katı atıklar. Bu canlılar bunları yuva malzemesi olarak yuvalarına taşıyorlar. Özellikle plastik çok fazla son yıllarda. Hatta son 10 yılda çok ciddi şekilde yuvalarında plastik birikiminin arttığını görüyoruz. Bu tabii uzun dönemde yavrunun sağlığı için çok olumlu değil. Bu anlamda çok sahip çıkıyoruz, çok seviyoruz leylekleri ama biraz daha çöpümüze dikkat etmek gerekiyor."

        Sönmez, son yıllarda artış gösteren çevre kirliliğinin sadece leylekleri etkilemediğini, doğada yaşam süren diğer canlılar üzerinde de olumsuz etkiler yaratabildiğini sözlerine ekledi.

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