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        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni bayram tatilinde binlerce kişi ziyaret etti

        Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince binlerce ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:01
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        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni bayram tatilinde binlerce kişi ziyaret etti
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        Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince binlerce ziyaretçi ağırladı.

        13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oldu.

        5 yılın ardından yeniden kapılarını açarak ziyaretçi kabulüne başlayan tarihi yapıyı gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler, müze girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan özel sergileme bölümleri ile müze içerisinde yer alan koğuşlar ve zindanları gezen ziyaretçiler, tarihe yolculuk yapma fırsatı buldu.

        65 yaş üzeri ve 18 yaş altı çocuklar ile öğrencilerin ücretsiz gezebildikleri tarihi yapı, 4 günde 8 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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