Sinop'ta ilçe merkezine inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde merkeze inen ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gece saatlerinde ormanlık alandan Güzelkent Mahallesi'ne inen ayı, mahalledeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde bir süre mahallede dolaşarak yiyecek aradığı görülen ayı, bir mahalle sakini ile karşılaşınca koşarak bölgeden ayrıldı. Ayı ile karşılaşan vatandaş ise sakinliğini koruyarak el hareketleriyle ayıyı kovalamaya çalıştı.

Ayı ile karşılaşan mahalle sakini Ali Aydemir, AA muhabirine, son günlerde mahallelerinde ayılarla çok sık karşılaşmaya başladıklarını söyledi.

Birkaç gün önce yine aynı bölgede 5-6 ayıyı gördüğünü vurgulayan Aydemir, "Ayıyı gördüğüm an patır patır ayaklarımı yere vurdum. O zaman kaçıp gittiler. Bir gece sonra yine 5-6 taneydi kapının önüne gelmişlerdi. Onları da gördüm balkondan." dedi.