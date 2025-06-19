Sinop'ta Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi'nde kütüphane açıldı

Sinop'ta, Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde kurulan Ahmet Muhip Dıranas Kütüphanesi hizmete açıldı.

Vali Mustafa Özarslan, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, her kitabın bir bilgi bankası işlevi gördüğünü söyledi.

Kütüphanelerin çağın, zamanın ruhuna uygun olarak düzenlenmelerinin önemine dikkati çeken Özarslan, "Çocuklarımızın, gençlerimizin bilgi birikimle donatılmış şekilde eğitim görmeleri noktasında ben dahil tüm yöneticilerin önemli sorumlulukları var. Dolayısıyla tüm okullarımızda zenginleştirilmiş kütüphaneler gerekiyor. Bu kütüphaneleri de çağın, zamanın ruhuna uygun olarak düzenlemek gerekiyor. İşte bu kütüphanemiz buna güzel bir örnek. Emeği geçen tüm yöneticilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Özarslan, konuşmasının ardından kütüphanenin açılışını gerçekleştirerek, kitapları inceledi.