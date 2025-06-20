"Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl ilk kez Sinop'a geldi

Bir gün kentte kalacak geminin yolcuları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

1076 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirleyen kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ilk kez Sinop'a geldi.

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