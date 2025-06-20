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        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl ilk kez Sinop'a geldi

        İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ilk kez Sinop'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:00
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl ilk kez Sinop'a geldi
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        İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ilk kez Sinop'a geldi.

        1076 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirleyen kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

        Bir gün kentte kalacak geminin yolcuları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

        Astoria Grande'nin, Sinop'un ardından Rusya'nın Soçi Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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