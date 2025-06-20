"Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl ilk kez Sinop'a geldi
İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ilk kez Sinop'a geldi.
İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ilk kez Sinop'a geldi.
1076 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirleyen kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.
Bir gün kentte kalacak geminin yolcuları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.
Astoria Grande'nin, Sinop'un ardından Rusya'nın Soçi Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
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