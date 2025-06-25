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        Sinop'ta bazı bölgelerde suya girmek yasaklandı

        Sinop'ta, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla bazı bölgelerde suya girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:12 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:12
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        Sinop'ta bazı bölgelerde suya girmek yasaklandı
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        Sinop'ta, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla bazı bölgelerde suya girmek yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde boğulma vakalarının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda, kentin bazı sahilleri ile gölet ve çaylarında suya girmenin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması amacıyla, kent iskelesi, merkez balıkçı barınağı, Demirciköy balıkçı barınağı, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, Kabalı, Bektaşağa ve Çobanlar göletleri, Sırakaraağaçlar ve Haznedaroğlu derelerinin denizle birleştiği sahiller ile Kabalı çayında suya girilmesi ve yüzülmesi yasaklanmıştır."

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