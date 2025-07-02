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        Sinop'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 çocuk yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:07
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        Sinop'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 çocuk yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki 2 çocuk yaralandı.

        Ş.B. idaresindeki 19 ADG 340 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde Y.D. ve S.A.D'nin bulunduğu bisiklete çarptı.

        Kazada yaralanan bisikletteki çocuklar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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