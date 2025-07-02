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        Sinop'ta yaz spor okulları açıldı

        Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:15
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        Sinop'ta yaz spor okulları açıldı
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        Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları açıldı.

        Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, kurslarda çocuklar ve gençlere yönelik 25 farklı branşta eğitim verileceğini söyledi.

        İl genelinde yaz spor okullarına yaklaşık 3 bin öğrencinin katıldığını vurgulayan Kalyon, amaçlarının spor alanında güçlü bir altyapı oluşturmak olduğunu dile getirdi.

        Eğitimlerin tecrübeli antrenörler nezaretinde yapılacağını aktaran Kalyon, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımız ve gençlerimiz için spor alanında ilimizi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme bakımından yaz spor okulları bir fırsat. Kurslarımız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor tesislerinde haftanın her günü gerçekleştirilecektir. İl spor faaliyetlerinin yönetilmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Programda sporcular tarafından judo, boks ve jimnastik gösterileri de sunuldu.

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