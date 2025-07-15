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        Sinop'ta balkondan düşen kadın öldü

        Sinop'ta balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:46
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        Sinop'ta balkondan düşen kadın öldü
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        Sinop'ta balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kent merkezi Kefevi Mahallesi'nde ikamet eden Banu Arslan, 5 katlı apartmanın son katındaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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