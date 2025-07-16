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        Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:03 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:03
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        Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünden start alan ve Hükümet Konağı önünde sona eren Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        İlçe Müftüsü Recep Unutmaz tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, Kaymakam Enver Yılmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu program, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül takdim edilmesiyle sona erdi.

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