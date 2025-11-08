Habertürk
        Sinop'ta köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:08
        Alınan bilgiye göre, S.A'nın kullandığı 34 TC 2405 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çarşak köyü mevkisindeki köprüde demir korkuluklarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.H. ve A.C.A, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

