Dikmen'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Daha sonra Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yetkililerden ilçenin ulaşım ağına ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin bilgiler alan Yüksel, çalışmalar tamamlandığında bölgenin ulaşım güvenliğinin artacağını kaydetti.

Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, beraberinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı ve Belediye Başkanı Adnan Acar ile Dikmen-Durağan kara yolu üzerinde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

