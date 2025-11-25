Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın annesi Sinop'ta toprağa verildi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın vefat eden annesi Şehri Dallı'nın cenazesi, Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:21
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın vefat eden annesi Şehri Dallı'nın cenazesi, Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

        Bir süredir tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybeden Şehri Dallı'nın cenazesi, yakınları tarafından Boyabat ilçe merkezindeki Hacı Ergün Gürbüz Camisi'ne getirildi.

        Vali Dallı, burada taziyeleri kabul etti.

        Şehri Dallı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Vali Dallı, cenaze namazının ardından, "Uzaktan yakından gelerek acımızı paylaştığınız, bizimle birlikte olduğunuz, dua ederek bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin de ahirete intikal yakınlarınızın mekanları cennet olsun. Huzur içinde kazasız belasız evlerinize dönmeyi de Rabb'im nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz." diye konuştu.

        Cenaze törenine, Dallı'nın yakınları ile Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, çevre ilçe kaymakam ve belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

