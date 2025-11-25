Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın annesi Sinop'ta toprağa verildi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın vefat eden annesi Şehri Dallı'nın cenazesi, Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybeden Şehri Dallı'nın cenazesi, yakınları tarafından Boyabat ilçe merkezindeki Hacı Ergün Gürbüz Camisi'ne getirildi.

Vali Dallı, burada taziyeleri kabul etti.

Şehri Dallı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Vali Dallı, cenaze namazının ardından, "Uzaktan yakından gelerek acımızı paylaştığınız, bizimle birlikte olduğunuz, dua ederek bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin de ahirete intikal yakınlarınızın mekanları cennet olsun. Huzur içinde kazasız belasız evlerinize dönmeyi de Rabb'im nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz." diye konuştu.

Cenaze törenine, Dallı'nın yakınları ile Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, çevre ilçe kaymakam ve belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.