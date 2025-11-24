Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Türkeli ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        A.K'nin kullandığı 34 DUZ 194 plakalı kamyon, Türkeli-Ayancık kara yolu Karabey köyünde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin önündeki istinat duvarına çarptı.

        İstinat duvarının bir kısmı yıkıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        AK Parti Sinop Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı
        AK Parti Sinop Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı
        Sinop'ta Öğretmenler Günü kutlaması
        Sinop'ta Öğretmenler Günü kutlaması
        Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Hayvanseverler Boyabat Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti
        Hayvanseverler Boyabat Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti
        Sinop Kız Öğretmen Okulu belgeseli Gerze MYO'da izleyiciyle buluştu
        Sinop Kız Öğretmen Okulu belgeseli Gerze MYO'da izleyiciyle buluştu