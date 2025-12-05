Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 5 bin 146 lira ceza verildi

        Sinop'ta tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 146 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:08
        Sinop'ta trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 5 bin 146 lira ceza verildi
        Sinop'ta tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 146 lira idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinop-Samsun kara yolunda bir sürücünün, motosikletinin ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde seyrettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucu Gerze ilçesinde yakalanan sürücüye, 4 ayrı trafik kuralı ihlalinden toplam 5 bin 146 lira idari para cezası uygulandı.

        Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

