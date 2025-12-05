Sinop'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
M. K. idaresindeki 34 BSB 185 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Güzelkent mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı olarak araç içerisinde çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
